Пашинян: Армения пока не готова к членству в ЕС

«Мы продолжим курс на сближение (с ЕС — прим. ред.), но мы продолжим и наше участие, членство в ЕАЭС, и мы будем развивать наши отношения и с РФ, и с другими странами ЕАЭС. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы.
Пашинян также отметил, что Армения пока не готова к вступлению в Евросоюз. «Армения тоже не готова быть членом ЕС, и наша первая цель — реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами ЕС. Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос», — пояснил он.
Премьер допустил, что граждане на референдуме могут высказаться против вступления в европейское объединение, а задача правительства — предоставить возможность для выбора. «Для референдума мы должны как минимум официально обратиться в ЕС для членства или быть кандидатом в члены ЕС. Пока одной из этих ситуаций не существует, у нас нет предмета референдума. Когда будет предмет референдума, тогда будет референдум», — добавил Пашинян.
Ранее политик объявил о своей победе на выборах до официального опубликования итогов Центральной избирательной комиссией. Согласно данным ЦИК, после обработки 506 из более чем 2 тыс. участков партия главы правительства лидирует с 51,8% голосов.
В период премьерства Пашиняна Ереван активно изучает возможности перехода к интеграции с Евросоюзом. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, подобный шаг автоматически означает прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и утрату связанных с этим преференций, которые республика получала за время участия в союзе.