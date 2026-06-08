Пашинян: Армения пока не готова к членству в ЕС

Пашинян также отметил, что Армения пока не готова к вступлению в Евросоюз. «Армения тоже не готова быть членом ЕС, и наша первая цель — реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами ЕС. Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос», — пояснил он.