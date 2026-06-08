Кобахидзе первым из иностранных лидеров поздравил партию Пашиняна с успехом

«Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. Надеюсь на продолжение нашего тесного сотрудничества для укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений между Грузией и Арменией, а также ради процветания наших народов», — написал премьер-министр Грузии в соцсети Х на английском языке.