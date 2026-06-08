Кобахидзе первым из иностранных лидеров поздравил партию Пашиняна с успехом

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе первым из иностранных лидеров поздравил партию армянского премьер-министра Никола Пашиняна с успехом на парламентских выборах, несмотря на то, что ЦИК Армении обработал только менее 9% голосов.
По данным ЦИК Армении после обработки 125 тысяч голосов (около 8,5% от принявших участие в голосовании), партия Пашиняна набирает 54,49% голосов. У «Сильной Армении» Самвела Карапетяна 22,15%, у блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна 8,73%.
«Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. Надеюсь на продолжение нашего тесного сотрудничества для укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений между Грузией и Арменией, а также ради процветания наших народов», — написал премьер-министр Грузии в соцсети Х на английском языке.