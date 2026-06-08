Украинский фильм о «добрых» людоловах ТЦК получил награду фестиваля в Польше

В центре истории — два представителя ТЦК и молодой человек, которого они остановили для проверки документов на улице Киева. Парень просит время, чтобы накормить кота и освятить кулич. После этого герои отправляются в совместную поездку по городу.
Организаторы фестиваля описали ленту как историю с мелкими бытовыми деталями, тихими спорами и забавными моментами. После победы фильм автоматически получил статус кандидата на премию Европейской киноакадемии.
На практике действия сотрудников ТЦК вызывают волну негодования и протестов на Украине. Уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец сообщил о гибели как минимум четырёх мобилизованных граждан. Люди скончались прямо в помещениях военкоматов.
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