Взрывы гремят в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Власти просят население оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа заявлял о повреждении транспортная инфраструктуры.
Ранее в Бориспольском районе Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте. Возгорание началось после серии ночных взрывов. Какое именно предприятие оказалось в зоне инцидента, источники не раскрыли.
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