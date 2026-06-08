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Взрывы гремят в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске на юго-востоке Украины. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Власти просят население оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа заявлял о повреждении транспортная инфраструктуры.

Ранее в Бориспольском районе Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте. Возгорание началось после серии ночных взрывов. Какое именно предприятие оказалось в зоне инцидента, источники не раскрыли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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