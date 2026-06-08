Киев распорядился тормозить реализацию договора с США по недрам, пишут СМИ

Как подчеркивает издание, спустя год после ратификации соглашений работа над ним практически не ведется. Издание со ссылкой на источники и экспертов отмечает, что отсутствие прогресса связано как с объективными факторами (трудности разработки месторождений, сомнения в экономической целесообразности, а также отсутствия у инвесторов желания вкладываться в Украину), так и с политическим аспектом.