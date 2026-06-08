Пашинян заявил о победе партии до официальных результатов ЦИК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор», несмотря на то что Центризбирком обработал лишь 10% бюллетеней.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, партия одержала победу и единолично сформирует правительство.
«Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание, и по итогам этих выборов победила партия “Гражданский договор”, которая единолично сформирует правительство», — сказал политик.
На вопрос, почему он объявляет о результатах вместо ЦИК, Пашинян пояснил, что у него есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, которые ведут собственные подсчёты.
Итоговая явка на парламентские выборы в Армении составила 58,97%.