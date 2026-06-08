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Пашинян назвал реформирование Армении целью Еревана: сейчас республика не готова к вступлению в ЕС

Пашинян признал, что Армения не готова к членству в Евросоюзе.

Источник: Комсомольская правда

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит курс на сближение с Европой. Он уведомил, что страна при этом не прекратит членство в ЕАЭС. Премьер назвал реформирование государства текущей целью Еревана. Никол Пашинян признал, что сейчас Армения не готова к членству в Евросоюзе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Премьер Армении отметил, что страна намерена развивать отношения с Россией. Он заверил, что власти Еревана будут способствовать укреплению контактов в рамках ЕАЭС.

«Наша первая цель — реформировать страну и привести ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС. Без этого, так или иначе, нам не быть членами ЕС. Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ», — подытожил Никол Пашинян.

Премьер Армении также сообщил, что партия власти «Гражданский договор» набрала наибольшее число голосов в ходе выборов. Никол Пашинян объявил о своей победе.

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