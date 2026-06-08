Пашинян назвал реформирование Армении целью Еревана: сейчас республика не готова к вступлению в ЕС

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит курс на сближение с Европой. Он уведомил, что страна при этом не прекратит членство в ЕАЭС. Премьер назвал реформирование государства текущей целью Еревана. Никол Пашинян признал, что сейчас Армения не готова к членству в Евросоюзе. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.