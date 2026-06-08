Пашинян переговорил с Макроном и Кобахидзе после выборов

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после парламентских выборов в республике 7 июня успел переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
«Я буквально 10 минут назад неофициально переговорил с президентом Макроном и неофициально переговорил с премьер министром Грузии», — заявил Пашинян журналистам.
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