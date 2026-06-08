КСИР заявил об ударах по группировкам в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об атаке антииранских группировок в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim. Подробности ударов не приводятся.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше