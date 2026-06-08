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КСИР заявил об ударах по группировкам в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об атаке антииранских группировок в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim. Подробности ударов не приводятся.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об атаке антииранских группировок в иракском городе Сулеймания, сообщает агентство Tasnim. Подробности ударов не приводятся.

7 июня Иран нанес удары по северу Израиля в ответ на удары ЦАХАЛ по объектам группировки Хезболла в Ливане. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и его иракский коллега Фуад Хусейн обсудили иранские удары по Израилю, сообщило агентство IRNA.

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