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Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь

Аксенов: дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, погиб человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в Telegram-канале.

«В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообшил он.

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