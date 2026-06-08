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Из-за разлада с Трампом Киев тормозит ресурсную сделку с США

Киевский режим подал негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с Соединёнными Штатами.

Киевский режим подал негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с Соединёнными Штатами.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По данным издания, в течение нескольких месяцев работа по сделке почти не продвигается.

В публикации уточняется, что после ухудшения отношений между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом из офиса главы киевского режима последовала команда притормозить процесс.

«Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США.

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