Из-за разлада с Трампом Киев тормозит ресурсную сделку с США

Киевский режим подал негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с Соединёнными Штатами.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По данным издания, в течение нескольких месяцев работа по сделке почти не продвигается.
В публикации уточняется, что после ухудшения отношений между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом из офиса главы киевского режима последовала команда притормозить процесс.
«Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что Украина не продержалась бы и пары дней без поддержки США.