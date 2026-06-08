«Я здесь решаю»: Трамп лишил Нетаньяху выбора по Ирану

«У него [Нетаньяху] не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он не принимает решений», — заявил Трамп.
Президент пояснил, что американские силы способны войти в страну и решить задачи, которые не удалось выполнить военным путём. Другой сценарий предполагает сохранение блокады Ирана. Трамп считает, что экономические ограничения показывают большую эффективность, чем прямые военные действия.
Ранее американский лидер сообщил о планах убедить Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану. Трамп немедленно связался с премьер-министром Израиля. Он намеревался повлиять на решение Тель-Авива в текущей ситуации.
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