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«Я здесь решаю»: Трамп лишил Нетаньяху выбора по Ирану

Дональд Трамп заявил, что Биньямин Нетаньяху примет любое соглашение между США и Ираном. Американский лидер уверен, что у израильского премьер-министра не останется альтернативы. Об этом президент США сказал в интервью газете Financial Times.

Источник: Life.ru

«У него [Нетаньяху] не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он не принимает решений», — заявил Трамп.

Лидер США добавил, что иранские ракетные удары не помешают заключению сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп также допустил, что Соединённые Штаты рассмотрят вариант проведения рейда спецназа на территорию Ирана.

Президент пояснил, что американские силы способны войти в страну и решить задачи, которые не удалось выполнить военным путём. Другой сценарий предполагает сохранение блокады Ирана. Трамп считает, что экономические ограничения показывают большую эффективность, чем прямые военные действия.

Ранее американский лидер сообщил о планах убедить Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану. Трамп немедленно связался с премьер-министром Израиля. Он намеревался повлиять на решение Тель-Авива в текущей ситуации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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