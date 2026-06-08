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Помощник машиниста погиб при атаке дрона по тепловозу поезда «Москва — Симферополь»

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, произошел инцидент, в котором пострадали члены экипажа.

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь, произошел инцидент, в котором пострадали члены экипажа. По предварительным данным, машинист получил ранения, а его помощник погиб. Пассажиры не пострадали. Об этом говорится в Telegram-канале Главы Республики Крым.

В связи с трагическим инцидентом, произошедшим на железной дороге, власти Республики Крым выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также они пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту.

В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров на автобусах, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить их безопасность. Органы власти Республики Крым готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку всем, кто пострадал в результате этой атаки.

Власти призывают граждан Крыма и гостей республики доверять только официальным источникам информации, чтобы избежать распространения слухов и недостоверных сведений.

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