Трамп заявил, что Нетаньяху примет любую сделку с Ираном

«Я принимаю все решения. Он (Биньямин Нетаньяху. — прим. ред) не принимает решений», — приводит издание слова американского лидера.
В беседе с Fox News Трамп отметил, что стороны находятся на финальной стадии переговоров. «Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе», — заявил он.
После атак Ирана на израильскую территорию американский президент призвал Тегеран возобновить диалог. Дональд Трамп также сообщил о намерении обратиться к Биньямину Нетаньяху с просьбой воздержаться от ответных ударов по Ирану.