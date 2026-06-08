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Трамп заявил, что Нетаньяху примет любую сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Я принимаю все решения. Он (Биньямин Нетаньяху. — прим. ред) не принимает решений», — приводит издание слова американского лидера.

В беседе с Fox News Трамп отметил, что стороны находятся на финальной стадии переговоров. «Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе», — заявил он.

После атак Ирана на израильскую территорию американский президент призвал Тегеран возобновить диалог. Дональд Трамп также сообщил о намерении обратиться к Биньямину Нетаньяху с просьбой воздержаться от ответных ударов по Ирану.

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