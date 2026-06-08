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Пашинян намерен продолжить сближение с Западом

Пашинян намерен продолжить сближение с Западом, одновременно оставаясь участником ЕАЭС.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение углублять интеграцию с западными партнерами, одновременно оставаясь активным участником ЕАЭС.

Он также отметил, что его партия «Гражданский договор» уже одержала победу на парламентских выборах и будет формировать новое правительство самостоятельно. При этом следует учитывать, что на момент заявления Центральная избирательная комиссия Армении обработала лишь около 10% избирательных бюллетеней.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр подчеркнул, что Армения продолжит курс на сближение с Западом, но и будет развивать отношения с Россией и другими государствами-членами ЕАЭС.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости оздоровления отношений с Россией.

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