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Дрон атаковал поезд Москва-Симферополь: погиб помощник машиниста

Помощник машиниста пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб, машинист ранен при ударе дрона по составу, пассажиры не пострадали.

Источник: RT на русском

Помощник машиниста пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб, машинист ранен при ударе дрона по составу, пассажиры не пострадали.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По предварительным данным, вражеский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского состава. В результате удара находившиеся в кабине члены локомотивной бригады получили ранения.

«В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что два механизатора погибли в Курской области в результате БПЛА-атаки ВСУ.

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