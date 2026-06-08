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Посол Ирана в Москве: Хаменеи жив и продолжает управлять страной

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, здоров и продолжает заниматься административными вопросами.

Ранее ряд СМИ дал сообщения о возможной гибели или тяжёлом ранении лидера, однако иранская сторона их опровергла.

«Он жив и здоров. Они убили нашего предыдущего лидера. А кто может выбрать несуществующего лидера для продолжения управления страной? У нас немало кандидатов на этот пост. Мы могли сказать, что наш верховный лидер не погиб, но в первую ночь всем официально заявили, что это так», — заявил Джалали в интервью «Известиям».

По словам дипломата, подобные сообщения являются дезинформацией, направленной на провокацию, однако не способны повлиять на внутренние решения страны.

Джалали также отметил, что безопасность руководства остаётся приоритетом для властей Ирана.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али Хаменеи, который погиб в результате ударов США и Израиля, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока не появлялся на публике, его заявления публикуются через пресс-службу.

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