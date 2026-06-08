Посол Ирана в Москве: Хаменеи жив и продолжает управлять страной

«Он жив и здоров. Они убили нашего предыдущего лидера. А кто может выбрать несуществующего лидера для продолжения управления страной? У нас немало кандидатов на этот пост. Мы могли сказать, что наш верховный лидер не погиб, но в первую ночь всем официально заявили, что это так», — заявил Джалали в интервью «Известиям».