Британия может отказаться от истребителей F-35, несущих ядерное оружие

Британские власти из-за дефицита бюджета могут отказаться от закупки американских истребителей F-35A, которые могут нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12, написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военной сфере.
Отмечается, что правительство и военное руководство обсуждали этот вопрос в течение выходных.
«Военачальники делают всё возможное, чтобы добиться и предлагают разные варианты. Теперь это политический, а не военный вопрос», — сказал один из источников.
Отмечается, что вместо полного отказа от истребителей также рассматривается вариант переноса срока их закупки. Власти королевства собираются принять окончательное решение до того, как будет обнародован оборонный инвестиционный план, который может быть опубликован уже в ближайшие дни.
В статье также подчёркивается, что вопрос о сделке стал предметом споров между министром обороны Британии Джоном Хили и главой минфина Рейчел Ривс. Планируется, что для финансирования дорогостоящих военных программ правительство урежет бюджеты других министерств, таких как минтранс и минэнерго.
Напомним, в апреле издание Tribune de Geneve написало, что в Швейцарии запустили сбор подписей под петицией против приобретения истребителей F-35, поскольку стоимость самолётов превысила первоначальные договоренности. Активисты, выступившие с этой инициативой, считают, что указанные боевые машины не соответствуют требованиям и обходятся слишком дорого.