Пашинян начал пресс-конференцию с чтения 61-го Псалма

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою пресс-конференцию в Ереване после парламентских выборов в стране с чтения 61-го Псалма.
Он наизусть прочел длинную молитвенную песнь, в котором содержатся слова: «Доколе налегаете на человека? Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим проклинали».
Сразу после этого Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
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