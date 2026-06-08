Зеленский назвал заморозку по линии фронта самым быстрым путем к миру с РФ

При этом украинский лидер отметил, что такой сценарий не означает признания или передачи РФ территорий, которые находятся под ее контролем. Зеленский добавил, что такая заморозка позволила бы сохранить жизни людей, вернуть военных с линии фронта и перевести конфликт в дипломатическое русло.