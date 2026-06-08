Зеленский назвал заморозку по линии фронта самым быстрым путем к миру с РФ

Остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира с Россией. Об этом в воскресенье, 7 июня, высказался президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос в интервью британскому каналу Sky News о возможности прекращения огня на текущей линии соприкосновения, он заявил: «Да. Это самый быстрый путь».
При этом украинский лидер отметил, что такой сценарий не означает признания или передачи РФ территорий, которые находятся под ее контролем. Зеленский добавил, что такая заморозка позволила бы сохранить жизни людей, вернуть военных с линии фронта и перевести конфликт в дипломатическое русло.
В тот же день сообщалось, что Владимир Зеленский приехал на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии. Ранее французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Британии Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Российской Федерацией.
Макрон и Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции Стармера, после Зеленский и британский премьер остались на Даунинг-стрит вдвоем.