Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге

«Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России. Именно это показывает, что его экономическая основа крайне слаба и в конечном итоге начнет разрушаться», — сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Германии предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.