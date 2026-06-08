Ассоциация Украины с ЕС направлена против России, заявили в бундестаге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
«Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России. Именно это показывает, что его экономическая основа крайне слаба и в конечном итоге начнет разрушаться», — сказал Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Германии предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.