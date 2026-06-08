Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По их данным, подземные толчки были зарегистрированы в 02:37 мск. Эпицентр находился в 58 км от филиппинского города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 57 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров сообщил, что несколько десятков землетрясений, произошедших у берегов Камчатки за минувшие сутки, являются типичным для полуострова процессом.