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Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: RT на русском

Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, подземные толчки были зарегистрированы в 02:37 мск. Эпицентр находился в 58 км от филиппинского города Генерал-Сантос, где проживает около 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 57 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров сообщил, что несколько десятков землетрясений, произошедших у берегов Камчатки за минувшие сутки, являются типичным для полуострова процессом.