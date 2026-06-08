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Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ

Axios: Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану.

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в 7 июня. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.

«Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить (с ударами — ред.), потому что “мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку”, — передает портал.

Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге «псевдо-согласился» временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной и эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе, подчеркивают источники Axios.

Второго июня портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера «сумасшедшим». Причиной стало то, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана.

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