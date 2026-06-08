Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ

Второго июня портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера «сумасшедшим». Причиной стало то, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана.