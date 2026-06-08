Трамп попросил Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану, пишут СМИ

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в 7 июня. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
«Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить (с ударами — ред.), потому что “мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку”, — передает портал.
Премьер Израиля сначала возражал, но в итоге «псевдо-согласился» временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной и эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе, подчеркивают источники Axios.
Второго июня портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера «сумасшедшим». Причиной стало то, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана.