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МИД Ирана: за нарушение Израилем перемирия с Ливаном ответственны США

МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение Израилем перемирия с Ливаном и последствия этого шага.

Источник: Аргументы и факты

Ответственность за нарушение Израилем перемирия с Ливаном и последствия этой ситуации лежит на американской стороне, заявило министерство иностранных дел Ирана.

«Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

Напомним, вечером 7 июня иранские военные нанесли ракетный удар по северу еврейского государства. Иран осуществил его после атаки Израиля по пригороду Бейрута.

3 июня Госдепартамент США обнародовал совместное заявление представителей Израиля и Ливана, которые в рамках диалога договорились о реализации режима прекращения огня. 4 июня ливанский президент Джозеф Аун заявил, что перемирие начнет действовать через 24 часа после того, как все стороны конфликта официально подтвердят достигнутые договоренности.

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