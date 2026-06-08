МИД Ирана: за нарушение Израилем перемирия с Ливаном ответственны США

«Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.
Напомним, вечером 7 июня иранские военные нанесли ракетный удар по северу еврейского государства. Иран осуществил его после атаки Израиля по пригороду Бейрута.
3 июня Госдепартамент США обнародовал совместное заявление представителей Израиля и Ливана, которые в рамках диалога договорились о реализации режима прекращения огня. 4 июня ливанский президент Джозеф Аун заявил, что перемирие начнет действовать через 24 часа после того, как все стороны конфликта официально подтвердят достигнутые договоренности.