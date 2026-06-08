Яровая: Россия никогда не претендовала и не имеет притязаний на чужие территории

«На примере истории мы можем убедиться в том, что с определенной периодичностью претензии к России повторяются. Они одинаковые: они агрессивные, они алчные, они направлены на претензии к нашей территории, к нашим ресурсам, — сказала Яровая. — Сама Россия никогда ни к кому подобных притязаний не имела, не имеет и иметь не может».