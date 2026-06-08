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Яровая: Россия никогда не претендовала и не имеет притязаний на чужие территории

При этом РФ всегда будет защищать себя, заявила вице-спикер Госдумы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Другие страны на протяжении нескольких столетий желали заполучить российские территории, при этом у России таких притязаний не было и быть не может. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«На примере истории мы можем убедиться в том, что с определенной периодичностью претензии к России повторяются. Они одинаковые: они агрессивные, они алчные, они направлены на претензии к нашей территории, к нашим ресурсам, — сказала Яровая. — Сама Россия никогда ни к кому подобных притязаний не имела, не имеет и иметь не может».

Вместе с тем депутат указала, что Россия, несмотря на отсутствие претензий на чужое, всегда будет защищать себя. «Наш ценностный выбор из поколения в поколение, он про это», — подчеркнула она.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.