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Чернышенко: базовое высшее образование будет длиться 4−6 лет

Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, а специализированное — от 1 до 2 лет, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Источник: RT на русском

Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, а специализированное — от 1 до 2 лет, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Об этом Чернышенко рассказал РИА Новости.

Он пояснил, что на смену привычному делению на бакалавриат и магистратуру приходит трёхуровневая система. Базовое высшее образование (бакалавриат, специалитет) будет занимать от 4 до 6 лет, специализированное (магистратура, ординатура) — от 1 до 2 лет, аспирантура — от 3 до 4 лет.

По словам вице-премьера, Россия взяла от Болонской системы всё лучшее и теперь выстраивает собственную модель. Переход будет мягким и гармоничным.

«Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трёх уровней», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат домашних заданий в российских школах необходимо менять с учётом развития искусственного интеллекта.

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