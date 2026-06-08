Чернышенко: базовое высшее образование будет длиться 4−6 лет

Он пояснил, что на смену привычному делению на бакалавриат и магистратуру приходит трёхуровневая система. Базовое высшее образование (бакалавриат, специалитет) будет занимать от 4 до 6 лет, специализированное (магистратура, ординатура) — от 1 до 2 лет, аспирантура — от 3 до 4 лет.