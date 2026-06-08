Минтруд не видит смысла законодательно закреплять четырёхдневную рабочую неделю

Смысла законодательно закреплять в России четырёхдневную рабочую неделю нет, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Об этом министр сказал РИА Новости.
Он пояснил, что нынешние нормы трудового законодательства достаточно гибкие и позволяют регулировать режим занятости без формального сокращения рабочей недели.
По словам Котякова, современные форматы позволяют комбинировать дистанционную работу с офисом, трудиться полностью удалённо, а также выбирать почасовую или сдельную оплату.
Глава Минтруда подчеркнул, что в жёстком законодательном закреплении четырёхдневки он смысла не видит.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в 2027 году у россиян может быть 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней.