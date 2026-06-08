Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд не видит смысла законодательно закреплять четырёхдневную рабочую неделю

Смысла законодательно закреплять в России четырёхдневную рабочую неделю нет, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Смысла законодательно закреплять в России четырёхдневную рабочую неделю нет, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Об этом министр сказал РИА Новости.

Он пояснил, что нынешние нормы трудового законодательства достаточно гибкие и позволяют регулировать режим занятости без формального сокращения рабочей недели.

По словам Котякова, современные форматы позволяют комбинировать дистанционную работу с офисом, трудиться полностью удалённо, а также выбирать почасовую или сдельную оплату.

Глава Минтруда подчеркнул, что в жёстком законодательном закреплении четырёхдневки он смысла не видит.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в 2027 году у россиян может быть 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше