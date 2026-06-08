Британец получил заказанный по почте журнал спустя 19 лет

Житель британского города Честер Пол Эдвардс получил по почте журнал о воспитании детей спустя 19 лет после оформления заказа. Вместе с изданием в его почтовом ящике оказалось уведомление от Королевской почты с извинениями за задержку доставки.
Как сообщает Би-би-си, журнал Mother&Baby был заказан еще в 2007 году, когда дочери Эдвардса было полтора года, а его семья ожидала рождения сына. За прошедшие годы дети выросли и сейчас учатся в университете.
По словам британца, он даже не помнил о недоставленном журнале до его неожиданного появления. Наибольшее удивление у него вызвало официальное извинение почтовой службы за доставленные неудобства, поскольку к моменту получения издания его дети уже давно стали взрослыми и покинули родительский дом.
Ранее в Англии семья вернула книгу, взятую в библиотеке в 1709 году.