Британец получил заказанный по почте журнал спустя 19 лет

По словам британца, он даже не помнил о недоставленном журнале до его неожиданного появления. Наибольшее удивление у него вызвало официальное извинение почтовой службы за доставленные неудобства, поскольку к моменту получения издания его дети уже давно стали взрослыми и покинули родительский дом.