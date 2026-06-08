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Армянский политик прокомментировал слова Пашиняна о победе его партии

Политик Татоян назвал заявление Пашиняна о победе на выборах антиконституционным.

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Глава армянской партии «Крылья единства», бывший омбудсмен Армении Арман Татоян назвал антиконституционным заявление премьера страны Никола Пашиняна о победе его партии на парламентских выборах.

Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.

«Заявление Никола Пашиняна о том, что “Гражданский договор” единолично сформирует правительство и победил на выборах, является антиконституционным, превышающим полномочия премьер-министра», — написал Татоян в соцсети Facebook*.

По его словам, глава правительства не имеет права выступать с заявлением о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10% результатов голосования, когда в Ереване не подведены даже 10% итогов голосования.

«Более того, результатов голосования на избирательных участках Еревана до сих пор нет. Все обновления данных происходят нерегулярно и непредсказуемо, цифры периодически то уменьшаются, то увеличиваются», — отметил политик.

По его словам, в этих условиях Пашинян говорит о привлечении к ответственности различных лидеров оппозиции, таких полномочий у премьер-министра нет.

«Это грубое нарушение закона. Это заявление Никола Пашиняна мы рассматриваем как откровенно незаконное воздействие на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов, что является уголовно наказуемым деянием», — подчеркнул Татоян.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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