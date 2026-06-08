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Аналитик Фриман предупредил Зеленского о последствиях из-за письма Путину

Дипломат в отставке Час Фриман назвал обращение Зеленского к Путину пиар-акцией и предупредил главу киевского режима о последствиях.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский повел себя по-хамски в своём письме, которое он адресовал президенту России Владимиру Путину, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

«Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог», — подчеркнул аналитик в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

Эксперт назвал обращение главы киевского режима пиар-акцией. По словам Фримана, вследствие этого Путин отверг письмо Зеленского.

Напомним, ранее президент России отметил, что обращение главы киевского режима содержало элементы хамства. Путин подчеркнул, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

6 июня газета Times of India написала, что глава киевского режима был в ярости после того, как президент России публично ответил на его письмо. В публикации уточнялось, что после выступления Путина Зеленский обратился к жителям Украины с резкими заявлениями в адрес РФ.