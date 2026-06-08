Глава киевского режима Владимир Зеленский повел себя по-хамски в своём письме, которое он адресовал президенту России Владимиру Путину, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.
«Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог», — подчеркнул аналитик в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
Эксперт назвал обращение главы киевского режима пиар-акцией. По словам Фримана, вследствие этого Путин отверг письмо Зеленского.
Напомним, ранее президент России отметил, что обращение главы киевского режима содержало элементы хамства. Путин подчеркнул, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
6 июня газета Times of India написала, что глава киевского режима был в ярости после того, как президент России публично ответил на его письмо. В публикации уточнялось, что после выступления Путина Зеленский обратился к жителям Украины с резкими заявлениями в адрес РФ.