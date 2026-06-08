Лидерство партии Пашиняна на выборах сократилось после подсчета 40% голосов

В парламент, или Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.