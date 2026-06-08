Лидерство партии Пашиняна на выборах сократилось после подсчета 40% голосов

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 51,71% голосов после обработки 40% бюллетеней, следует из данных ЦИК.
Второе место с 23,2% занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 9,33%.
При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% голосов. На тот момент партия получала 54,64%.
Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.
Как заявлял ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В парламент, или Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.
По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов: «Сильная Армения» — 26, «Армения» — 12, «Процветающая Армения» — шесть процентов, «Крылья единства» — пять процентов.