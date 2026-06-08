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Карапетян связал паузу в подсчете голосов с проигрышем властей на выборах в Армении

Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Карапетян заявил, что власти остановили подсчет голосов, так как понимают, что проигрывают выборы. По его словам, в истории не было случаев, когда в процессе подсчета берется пауза с обещанием представить итоги позже.

Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Карапетян заявил, что власти остановили подсчет голосов, так как понимают, что проигрывают выборы. По его словам, в истории не было случаев, когда в процессе подсчета берется пауза с обещанием представить итоги позже.

«Хочу вам сказать: будьте уверены, выборы еще не закончились, результатов выборов еще нет, поэтому не беспокойтесь — они не получат желаемую победу», — сказал лидер партии (цитата по ТАСС).

Он также обратил внимание, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявила о своей победе на основании обработки менее 30% данных. Обнародованные цифры отражают ситуацию исключительно в сельской местности, в то время как сведения по городам не публикуются, отметил Карапетян. В блоке экс-президента Армении заявление господина Пашиняна назвали попыткой узурпации власти.

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