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В Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения у Филиппин

Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после мощного землетрясения у берегов Филиппин.

Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после мощного землетрясения у берегов Филиппин.

Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.

Ожидается, что волна высотой до 1 м достигнет берегов Японии около 05:00 мск. Угроза объявлена для обширной территории — от южных островов до префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.

В канцелярии премьер-министра страны создан экстренный штаб для координации действий.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао.