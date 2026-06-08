В Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения у Филиппин

Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после мощного землетрясения у берегов Филиппин.
Об этом сообщило японское главное метеорологическое управление.
Ожидается, что волна высотой до 1 м достигнет берегов Японии около 05:00 мск. Угроза объявлена для обширной территории — от южных островов до префектуры Тиба, расположенной рядом с Токио.
В канцелярии премьер-министра страны создан экстренный штаб для координации действий.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у берегов острова Минданао.