Социолог спрогнозировал демографическую катастрофу на Украине

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Численность населения Украины в начале XXII века может составить 8,9 миллиона человек, что равняется 23,7% от уровня начала 2022 года, и это с уверенностью можно назвать демографической катастрофой, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее стало известно по расчетам Сущего, современная Украина не имеет возможностей для остановки депопуляционного тренда, и к началу 2050-х годов ее население может достичь диапазона 20−24 миллионов человек.
«Диапазон вероятной численности населения страны в начале XXII века может составлять 8,9−16,9 миллиона человек (23,7−45% от уровня начала 2022 года). То есть при реализации среднего, тем более инерционного сценария размеры населения Украины на следующем вековом рубеже представляются уже в полной мере катастрофическим результатом, причем без учета миграционного фактора, способного заметно сократить и этот весьма ограниченный демографический массив», — говорится в статье.
Сущий в своей статье пришел к выводу, что у Украины отсутствуют реальные варианты демографической динамики, позволяющие восстановить численность населения, существовавшую в начале 2020-х годов, составлявшую 37−38 миллионов человек.
«Кратное сокращение группы “воспроизводства” и обеспечиваемых ею показателей рождаемости при параллельном быстром росте медианного возраста практически гарантирует сохранение высокого уровня естественной убыли населения Украины на самую долгосрочную перспективу с большой вероятностью устойчивого дополнения этих потерь миграционным оттоком. А пролонгация этих негативных трендов на несколько десятилетий способна обернуться сценарием, который с полным основанием можно будет определить как демографическую катастрофу», — подытожил ученый.