Социолог спрогнозировал демографическую катастрофу на Украине

«Диапазон вероятной численности населения страны в начале XXII века может составлять 8,9−16,9 миллиона человек (23,7−45% от уровня начала 2022 года). То есть при реализации среднего, тем более инерционного сценария размеры населения Украины на следующем вековом рубеже представляются уже в полной мере катастрофическим результатом, причем без учета миграционного фактора, способного заметно сократить и этот весьма ограниченный демографический массив», — говорится в статье.