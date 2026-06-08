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НАТО стягивает авиацию к границам России: Стартуют масштабные учения ВВС альянса

НАТО начинает проведение учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе на территории стран, граничащих с Россией.

Манёвры проводятся третий год подряд. В них принимают участие представители 19 государств, основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

По данным Объединённого командования ВВС НАТО, в рамках учений планируется задействовать свыше 150 самолётов, включая Boeing E-3A Sentry. Ожидается около 150 вылетов в сутки.

Кроме того, участники отработают взаимодействие авиации и средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в эстонском Выруском уезде, который граничит с Псковской областью, замечена британская бронетехника. Её задействовали в рамках натовских манёвров «Весенний шторм». Участники учений отрабатывали сценарии боевых столкновений подразделениями ВС России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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