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Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении с 51,71% голосов

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна получает 51,71% голосов после подсчета 40% бюллетеней, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Источник: РИА "Новости"

На втором месте с 23,2% голосов находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третью позицию занимает блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающий 9,33%.

Ранее в ночь на понедельник глава правительства объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработал лишь 10% голосов. На тот момент партия получала 54,64%.

Общее число проголосовавших на парламентских выборах составило 1 476 597 человек.

Как заявлял ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян, в ходе голосования фиксировались многочисленные нарушения избирательного законодательства. Он пояснил, что имели место случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали избирательную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

В состав парламента (Национального собрания) Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти ещё минимум пять лет.

По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: «Сильная Армения» — 26%, «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%.

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