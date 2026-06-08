Кравченко: Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников

Украинские беспилотники пытаются нанести удар по Новороссийску.
Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр также напомнил о запрете на съёмку и публикацию кадров отражения атаки.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”!» — написал он.
Ранее помощник машиниста пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб, машинист ранен при ударе дрона по составу, пассажиры не пострадали.
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