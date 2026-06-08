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Кравченко: Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников

Украинские беспилотники пытаются нанести удар по Новороссийску.

Украинские беспилотники пытаются нанести удар по Новороссийску.

Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр также напомнил о запрете на съёмку и публикацию кадров отражения атаки.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”!» — написал он.

Ранее помощник машиниста пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб, машинист ранен при ударе дрона по составу, пассажиры не пострадали.

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