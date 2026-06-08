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Бывший президент Армении назвал заявление Пашиняна попыткой захвата власти

Глава предвыборного блока «Армения», экс-президент Роберт Кочарян, назвал попыткой захвата власти заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

Глава предвыборного блока «Армения», экс-президент Роберт Кочарян, назвал попыткой захвата власти заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

«До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — сказал господин Сагателян (цитата по ТАСС).

Глава предвыборного штаба блока Ишхан Сагателян обратился к действующим властям, отметив, что им придется ответить за зарегистрированные избирательные нарушения. Он добавил, что оппозиция занимается обработкой данных, полученных с мест.

Премьер-министр Армении объявил о своей победе до официального оглашения результатов со стороны ЦИК, когда были обработаны около 10% бюллетеней. Согласно промежуточным данным ЦИК, «Гражданский договор» набирает 51,19% голосов. Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 22,94%, блок «Армения» Роберта Кочаряна — 9,85%.

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