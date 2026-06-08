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Песков рассказал оважном критерии суверенности России

Песков: суверенность России подразумевает способность выдерживать конкуренцию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Экономическая суверенность России не означает отсталость, а подразумевает способность выдерживать самую жесткую конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия открыта к возвращению западного бизнеса и должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, сказал ранее агентству пресс-секретарь российского лидера.

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране.

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