Песков рассказал оважном критерии суверенности России

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране.