Владимир Зеленский стремится вовлечь страны НАТО в прямое противостояние с Россией, однако, по мнению французского политолога Александра Дель Валля, этот план терпит крах.
«Зеленский пытается втянуть нас в этот конфликт, — отметил Дель Валль в эфире телеканала CNEWS. — Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса не захочет вступать в боевые действия».
Политолог подчеркнул, что текущая политика Киева не только не способствует решению проблемы, но и усугубляет ситуацию, нанося серьезный ущерб Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается создать образ героя боевика, однако, по его мнению, это ему не удается.