Дель Валль: план Зеленского втянуть НАТО в конфликт терпит крах

«Зеленский пытается втянуть нас в этот конфликт, — отметил Дель Валль в эфире телеканала CNEWS. — Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса не захочет вступать в боевые действия».