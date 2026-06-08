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Дель Валль: план Зеленского втянуть НАТО в конфликт терпит крах

Политолог Дель Валль заявил, что у Зеленского не получится втянуть страны НАТО в конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский стремится вовлечь страны НАТО в прямое противостояние с Россией, однако, по мнению французского политолога Александра Дель Валля, этот план терпит крах.

«Зеленский пытается втянуть нас в этот конфликт, — отметил Дель Валль в эфире телеканала CNEWS. — Цель Зеленского — втянуть туда страны НАТО, но это не сработает, потому что ни одна страна альянса не захочет вступать в боевые действия».

Политолог подчеркнул, что текущая политика Киева не только не способствует решению проблемы, но и усугубляет ситуацию, нанося серьезный ущерб Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается создать образ героя боевика, однако, по его мнению, это ему не удается.

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