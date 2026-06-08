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В Геленджике работают средства ПВО

В Геленджике предупредили о работе сил ПВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Средства ПВО работают в Геленджике, сообщил глава городского округа Алексей Богодистов.

«Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО», — написал Богодистов в своем Telegram-канале.

Ранее он объявил об опасности атаки БПЛА на Геленджик.

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