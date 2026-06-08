Яровая рассказала о стратегии Путина

«Россия вернула себе суверенитет только благодаря нашему президенту, — сказала Яровая. — Пошагово Владимир Владимирович смог сделать самое сложное и невероятное. Мы вернули веру в самих себя. И та консолидация общества, которая есть сегодня, и та поддержка той стратегии, которую реализует сегодня президент, ведь эта стратегия для людей, про людей, для России, про Россию, это абсолютно единое целое».