Чекунков: сумму дальневосточной ипотеки могут увеличить до 12 млн рублей к ВЭФ

Решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Об этом Чекунков заявил в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что нынешний лимит в девять млн рублей уже не соответствует рынку. Ведомство будет совместно с Минфином прорабатывать корректировку параметров.
«Мы считаем, что настал момент увеличить до 12 млн рублей для квартиры площадью 60 (кв. м. — RT) У нас аргументы есть, уверен, что Минфин их услышит», — сказал министр.
Ранее экономист Анастасия Горелкина выразила мнение, что снижение ключевой ставки до 12% и ниже к концу года может заметно оживить рынок недвижимости в России.