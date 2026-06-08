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Axios: Нетаньяху из-за Трампа согласился не наносить ответный удар по Ирану

Дональд Трамп попросил Биньямина Нетаньяху подождать с ответными ударами по Ирану из-за сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе президента Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что политики провели телефонный разговор. По информации источников, беседа прошла спокойнее, чем «напряженный и эмоциональный» звонок, состоявшийся на прошлой неделе.

Собеседники журналистов отмечают, что президент США обосновал свою просьбу тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.

«Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить, поскольку “мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку”», — уточняется в публикации.

При этом глава израильского правительства сначала пытался возражать, но в итоге сделал вид, что согласился. Источники считают, что американский лидер смог «выиграть немного времени» для заключения сделки с Ираном.

Напомним, вечером 7 июня Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Это последовало после предупреждений о том, что иранская сторона ответит на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута. В Корпусе стражей исламской революции пояснили, что целью нового удара по Израилю стала авиабаза Рамат-Давид. По данным КСИР, этот объект израильская армия использовала для атак на Ливан.

Иран также предупредил, что в случае продолжения боевых действий на ливанской территории Израиль столкнётся с ещё более сокрушительными ударами.

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