Axios: Нетаньяху из-за Трампа согласился не наносить ответный удар по Ирану

Напомним, вечером 7 июня Иран нанес ракетный удар по северу Израиля. Это последовало после предупреждений о том, что иранская сторона ответит на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута. В Корпусе стражей исламской революции пояснили, что целью нового удара по Израилю стала авиабаза Рамат-Давид. По данным КСИР, этот объект израильская армия использовала для атак на Ливан.