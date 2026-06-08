«Доведет до разгрома»: в США сделали неожиданное признание по Украине

«Это заставляет меня думать, что русским суждено победить в этом конфликте. Я совершенно уверен, что Украина доведет до разгрома, до разгромного поражения. В будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. И это также будет победой для России», — признал Миршаймер.