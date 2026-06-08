МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.
«Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. И сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое должно было пойти в Восточную Азию. Поэтому в наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая», — обозначил ученый.
По его словам, категорический отказ киевского режима от признания реалий на поле боя лишь усугубляет его положение, гарантируя Украине еще более масштабное поражение от Москвы.
«Это заставляет меня думать, что русским суждено победить в этом конфликте. Я совершенно уверен, что Украина доведет до разгрома, до разгромного поражения. В будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО. И это также будет победой для России», — признал Миршаймер.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Глава Белого дома Дональд Трамп также неоднократно призывал Зеленского поспешить с мирным соглашением, поскольку он может потерять еще больше территорий.