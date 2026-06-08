С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Европе следует прекратить агрессивную политику против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«Европа должна либо добровольно, либо принудительно прекратить свою агрессивную политику в отношении России», — сказал Риттер агентству.
Риттер добавил, что такая политика Европы препятствует разрешению конфликта на Украине.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.