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Риттер призвал Европу прекратить агрессивную политику против России

Риттер: Европе следует прекратить агрессивную политику против России.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Европе следует прекратить агрессивную политику против России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Европа должна либо добровольно, либо принудительно прекратить свою агрессивную политику в отношении России», — сказал Риттер агентству.

Риттер добавил, что такая политика Европы препятствует разрешению конфликта на Украине.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.