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Песков: суверенность России не означает отсталость

Экономическая суверенность России подразумевает способность выдерживать самую жёсткую конкуренцию, а страна остаётся открытой для западного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономическая суверенность России подразумевает способность выдерживать самую жёсткую конкуренцию, а страна остаётся открытой для западного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом Песков сказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что открытость для иностранных инвестиций приносит конкуренцию. По его словам, способность справляться с ней и есть суверенность.

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жёсткую, но справедливую конкуренцию», — подчеркнул Песков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва никогда не поворачивалась спиной к Вашингтону.

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