Песков: суверенность России не означает отсталость

Экономическая суверенность России подразумевает способность выдерживать самую жёсткую конкуренцию, а страна остаётся открытой для западного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом Песков сказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что открытость для иностранных инвестиций приносит конкуренцию. По его словам, способность справляться с ней и есть суверенность.
«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жёсткую, но справедливую конкуренцию», — подчеркнул Песков.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва никогда не поворачивалась спиной к Вашингтону.