В Кремле объяснили, что означает экономический суверенитет России

«Это же приносит конкуренцию. Суверенность — это не значит отсталость. Суверенность — это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию», — сказал он, отвечая на вопрос о возвращении западных компаний и необходимости такого шага для страны.