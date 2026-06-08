Axios: Нетаньяху согласился отложить ответный удар по Ирану

«Мы находимся в таком моменте — зачем ставить под угрозу потенциальную сделку, когда идет уже четвертая четверть игры. Президент считает, что мы занимаемся этим три месяца — сейчас самое время довести дело до конца», — пояснил позицию Вашингтона американский источник.