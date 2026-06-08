Лидерство партии Пашиняна продолжило снижение после обработки 50% голосов

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 51% голосов после обработки 50% бюллетеней, следует из данных ЦИК.
Второе место с 23,2% занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 9,52%.
При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% голосов. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 40% бюллетеней показатель сократился до 51,71%.
Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.
Как заявлял ранее представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян обвинил власти в использовании выборной карусели, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.